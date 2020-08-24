Минобороны Армении отрицает, что взятый в плен в Азербайджане армянский офицер является диверсантом

Министерство обороны Армении отрицает, что армянский офицер, вчера взятый в плен Азербайджане, является диверсантом, как утверждает азербайджанская сторона.
Отметим, что вчера пресс-секретарь Минобороны Армении сообщила, что 22 августа, около 19:30, с целью проверки боевого опорного пункта офицер Гурген Алавердян из-за неблагоприятных погодных условий заблудился и пропал, ведутся поиски.
В Минобороны Армении не уточняют, на каком конкретном участке линии соприкосновения произошел инцидент. Между тем, в распространенном вчера заявлении Минобороны Азербайджана говорится, что 23 августа около 5:45 армянская сторона предприняла попытку диверсионного нападения, но, понеся потери, отступила.
В ходе боя, согласно Минобороны Азербайджана, был взят в плен руководитель армянской диверсионно-разведывательной группы. Примечательно, что военное ведомство Азербайджана представляет плененного Гургена Алавердяна как старшего лейтенанта Гургина Алберяна. Кстати, несколько азербайджанских сайтов опубликовали видео, на котором мужчина в военной форме представляется как руководитель армянской диверсионно-разведывательной группы. На видео лицо военного прикрыто шапкой, а уже в конце видеоролика опубликована его фотография.
Между тем, пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян утверждает, что распространенное Минобороны Азербайджана сообщение о диверсии является дезинформацией. «Сообщение Министерства обороны Азербайджана является дезинформацией, никакой диверсии не было, просто предпринимается попытка представить заблудившегося как диверсанта», - сказала она.
На данный момент неизвестно, где и в каком состоянии находится заблудившийся 22 августа армянский офицер. Ни Минобороны Армении, ни армянское представительство Международного комитета Красного Креста пока не предоставили никакой информации.
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