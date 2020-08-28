Ереван осудил «унижающее достоинство» обращение с армянским военнослужащим в азербайджанском плену

«Мы решительно осуждаем унижающее достоинство обращение с офицером Гургеном Алавердяном, который 22 августа оказался под юрисдикцией Азербайджана. Это вопиющее и грубое нарушение международного гуманитарного права», - подчеркнули в МИД Армении.

«Публично унижая достоинство Гургена Алавердяна, Азербайджан отрицает право военнопленных на уважение их личности и чести при любых обстоятельствах, провозглашенное цивилизованным человечеством и закрепленное в Третьей Женевской конвенции. Такая практика присуща печально известным террористическим организациям и, как мы видим, Азербайджану.

Диктаторский режим Азербайджана, который кормит собственный народу примитивной пропагандой и армянофобией, опустился до такого уровня, что прикрывает серьезные неудачи своих вооруженных сил в июльских боях, вынуждая военнопленных читать надуманные тексты.

Тот факт, что Азербайджан является одной из немногих стран, отказавшихся ратифицировать все Дополнительные протоколы к Женевским конвенциям, также демонстрирует его пренебрежение к международному гуманитарному праву.

Продолжающиеся нарушения Азербайджаном международного гуманитарного права серьезно подрывают создание благоприятных для мира условий», - говорится в заявлении МИД Армении,распространенном 27 августа.