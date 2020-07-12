В Азербайджане заявили о 2 погибших и 5 раненых в результате инцидента на границе с Арменией

Как сообщает азербайджанская сторона, в результате инцидента на армяно-азербайджанской границе в направлении Товуза азербайджанская армия понесла потери – 2 погибших и 5 раненых.

Ранее Министерство обороны Армении сообщало, что сегодня военнослужащие ВС Азербайджана на автомобиле «УАЗ» пытались пересечь государственную границу Армении в направлении Тавуша.

«После предупреждения армянской стороны азербайджанские военнослужащие оставили свой автомобиль «УАЗ» и вернулись на свои позиции. В 13:45 военнослужащие ВС Азербайджана повторили попытку занять пограничную позицию Вооруженных сил Армении, применяя артиллерийский огонь, но были подавлены с армянской стороны и, неся потери, были отброшены назад», - написала пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян на своей странице в Facebook.

По ее словам, с армянской стороны потерь нет.