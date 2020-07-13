Пашинян: Ни одно провокационное действие со стороны Азербайджана не остается без ответа

Ни одно провокационное действие со стороны Азербайджана не останется без ответа, и с их возобновлением военно-политическое руководство Азербайджана будет нести всю ответственность за непредсказуемые последствия региональной дестабилизации. С таким заявлением сегодня начал внеочередное заседание правительства премьер-министр Армении Никол Пашинян, касаясь военных действий, разворачивающихся со вчерашнего дня на армяно-азербайджанской границе в направлении сел Мовсес и Чинари Тавушской области.

«Провокационные действия азербайджанских вооруженных сил достойны строжайшего осуждения. Сегодня утром они возобновились. С их возобновлением военно-политическое руководство Азербайджана будет нести всю ответственность за непредсказуемые последствия региональной дестабилизации.

Крайне беспокоит поведение Турции по провоцированию региональной нестабильности, что наилучшим образом отражено в официальном заявлении министерства иностранных дел этой страны, в котором оно выражает безоговорочную поддержку действиям Азербайджана, с очевидной и уже ставшей традиционной антиармянской логикой.

Этот военный инцидент возник не в вакууме. Уже длительное время руководство Азербайджана, исходя из известных мотивов, пытается разыграть антиармянскую карту.

Возможно, что мы имеем дело со стилем действий военно-политического руководства Азербайджана по отодвижению на второй план внутренних проблем путем обострения ситуации на границе, в контексте которого проявляется пренебрежение человеческими жизнями, в том числе и жизнями азербайджанских солдат, что выражается в отправке их на осуществление бесперспективных действий.

Об этом свидетельствует и тот факт, что Азербайджан так и не присоединился к призывам генерального секретаря ООН о глобальном перемирии в условиях пандемии коронавируса. Получается, что чем больше распространяется эпидемия в Азербайджане, чем больше обостряется социально-экономическая ситуация, тем все больше усиливается антиармянская и милитаристская риторика военно-политического руководства Азербайджана. Руководство Азербайджана вместо того, чтобы призвать свой народ соблюдать здравоохранительные правила безопасности, выступило с воинственными призывами, как будто антиармянская политика – лучший способ борьбы с коронавирусом

Заверяю, что ни одно провокационное действие со стороны Азербайджана не остается без ответа. Также призываю всех соотечественников выразить свою безоговорочную поддержку нашим вооруженным силам, солдатам, командирам, которые на данный момент твердо стоят на позициях защиты Родины», - сказал Пашинян.

Премьер-министр призвал доверять исключительно официальным источникам.

По сообщению Министерства обороны Армении, вчера после 12:30 Вооруженные силы Азербайджана в Тавушском направлении периодически пытались захватить армянские пограничные позиции, применяя 82-миллиметровый миномет, танк и артиллерийский огонь, однако, понеся потери, отступили, оставив также автомобиль «УАЗ». Сегодня утром противник возобновил провокационные действия, продолжив артиллерийский обстрел в направлении армянских позиций. Со стороны подразделений Вооруженных сил Армении им был дан адекватный ответ.

Азербайджан уже сообщил о гибели четырех военнослужащих и ранении еще как минимум четырех. С армянской стороны, согласно официальным сообщениям, погибших нет, легкие ранения получили двое полицейских, несущих боевую службу на границе.

Во время состоявшейся сегодня телефонной беседы с личным представителем действующего председателя ОБСЕ, послом Анджеем Каспшиком министр обороны Армении Давид Тоносян сделал примечательное заявление, сообщив, что командование и личный состав армянского армейского войскового объединения проинструктированы пока проявлять сдержанность, а в случае провокаций противника по направлению границ РА, «реагировать по необходимости – вплоть до занятия новых благоприятных позиций».

Утром на заседании правительства Тоноян доложил премьер-министру, что после вчерашнего двух-трехчасового перерыва в 5:30 утра противник возобновил артиллерийский обстрел.

«Артиллерийский огонь подавляется снайперским огнем, в результате чего противник несет довольно значительные потери. Наши вооруженные силы и соответствующий корпус продолжают защиту границы. Оперативная ситуация полностью находится под контролем», - подчеркнул глава Минобороны Армении.

Согласно сообщению Министерства обороны Нагорного Карабаха, на линии соприкосновения вооруженных сил Нагорного Карабаха и Азербайджана, как в течение вчерашнего для, так и сегодня ночью оперативная обстановка была в основном спокойной».