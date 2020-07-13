Глава Минобороны Армении находится на постоянной связи с личным представителем действующего председателя ОБСЕ

Министр обороны Армении Давид Тоноян находится на постоянной связи с личным представителем действующего председателя ОБСЕ, послом Анджеем Каспршиком. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.

«Во время последней беседы министр обороны проинформировал его, что командование и личный состав армянского армейского войскового объединения проинструктированы пока проявлять сдержанность, а в случае провокаций противника по направлению границ РА, реагировать по необходимости – вплоть до занятия новых благоприятных позиций», - написала Шушан Степанян.