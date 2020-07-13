Все попытки противника нейтрализуются, со стороны армянских вооруженных сил потерь нет –пресс-секретарь Минобороны

«Стрельба время от времени продолжается с различной интенсивностью. Со стороны вооруженных сил Армении убитых и раненых нет. Все попытки противника нейтрализуются», - написала пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян на своей странице в Facebook.

В другом посте на Facebook Степанян сообщила: «Вооруженные силы Армении не ведут огонь в направлении азербайджанских населенных пунктов. Под прицелом находятся только инженерная инфраструктура и технические средства ВС Азербайджана».

Ранее пресс-секретарь Министерства обороны Армении сообщила, что азербайджанская сторона возобновила стрельбу из 82-мм миномета и танка по той же позиции, где ранее сообщалось о предпринятой военнослужащими азербайджанской армии попытке нарушить государственную границу Армении на автомобиле «УАЗ».

«После предупреждения армянской стороны азербайджанские военнослужащие оставили свой автомобиль «УАЗ» и вернулись на свои позиции. В 13:45 военнослужащие ВС Азербайджана повторили попытку занять пограничную позицию Вооруженных сил Армении, применяя артиллерийский огонь, но были подавлены с армянской стороны и, неся потери, были отброшены назад», - Шушан Степанян сообщила в воскресенье.

Армянская сторона сообщила, что со стороны ВС Армении потерь нет, а Министерство обороны Азербайджана уже сообщает о трех убитых и по меньшей мере четырех раненых.