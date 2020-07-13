Двое полицейских, несущих боевую службу на границе, получили легкие ранения – пресс-секретарь МО РА

Из оружия, примененного противником, двое полицейских, несущих боевую службу на границе, получили легкие ранения. Об этом сегодня утром на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян.

Несколько часов назад пресс-секретарь МО сообщила, что «после двух-трехчасового перерыва утром противник возобновил провокационные действия, продолжив обстреливать армянские позиции», и «со стороны подразделений Вооруженных сил Армении им был дан адекватный ответ».

Ситуация на Тавушском участке армяно-азербайджанской государственной границы резко обострилась вчера после полудня, когда военнослужащие ВС Азербайджана на автомобиле «УАЗ» пытались пересечь государственную границу Армении в направлении Тавуша. Стороны применяют артиллерийский огонь. Азербайджан уже сообщил о гибели четырех военнослужащих и ранении еще как минимум четырех. Армянская сторона, согласно официальным сообщениям, потерь не понесла.

Официальный Ереван «решительно осуждает нарушение режима прекращения огня, начатое в полдень 12 июля азербайджанскими вооруженными силами в направлении Тавушской области РА, сопровождавшееся попытками прорыва армянских укреплений и применением артиллерии», заявляя, что «вся ответственность за последствия данных провокационных действий лежит на военно-политическом руководстве Азербайджана».