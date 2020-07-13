Ссылки доступа

logo-print logo-print
Все сайты Радио Азатутюн
Հայ Eng РУС
Поиск
Предыдущий Следующий
Breaking News
Карабах

Утром ВС Азербайджана продолжили обстрел – пресс-секретарь Минобороны

Пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян

«После двух-трехчасового перерыва утром противник возобновил провокационные действия, продолжив обстреливать армянские позиции», - сообщила пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян.

«Со стороны подразделений Вооруженных сил Армении им был дан адекватный ответ. Не исключено увеличение потерь со стороны противника», - заявила пресс-секретарь Минобороны Армении на своей странице в Facebook.

Смотрите комментарии

Загрузите еще комментарии

Back to top
XS
SM
MD
LG