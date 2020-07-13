Утром ВС Азербайджана продолжили обстрел – пресс-секретарь Минобороны

«После двух-трехчасового перерыва утром противник возобновил провокационные действия, продолжив обстреливать армянские позиции», - сообщила пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян.

«Со стороны подразделений Вооруженных сил Армении им был дан адекватный ответ. Не исключено увеличение потерь со стороны противника», - заявила пресс-секретарь Минобороны Армении на своей странице в Facebook.