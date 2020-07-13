Вся ответственность за последствия провокационных действий лежит на военно-политическом руководстве Азербайджана – МИД Армении

«Решительно осуждаем нарушение режима прекращения огня, начатое в полдень 12 июля азербайджанскими вооруженными силами в направлении Тавушской области РА, сопровождавшееся попытками прорыва армянских укреплений и применением артиллерии», - заявила пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян, добавив, что «благодаря соразмерным действиям армянской стороны, данные провокационные действия успешно сдерживаются».

По словам пресс-секретаря, министр иностранных дел Армении в координации с премьер-министром и министром обороны, находится на постоянной связи с сопредседателями Минской группы ОБСЕ и с личным представителем действующего председателя ОБСЕ, представляя ситуацию на местах и опасности дальнейшей эскалации.

«В последнее время азербайджанская сторона, вопреки призывам сопредседателей Минской группы ОБСЕ воздерживаться от провокационных действий, враждебной риторики и укреплять режим прекращения огня, продолжает выступать с угрозами применения силы и военной эскалации. Вся ответственность за последствия данных провокационных действий лежит на военно-политическом руководстве Азербайджана», - говорится в заявлении пресс-секретаря МИД Армении.