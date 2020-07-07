Начался процесс покупки «Веон Армения» компанией «Тим»

Начался процесс покупки компании «Веон Армения» вновь созданной компанией «Тим». Компания «Веон Армения», действующая в сфере телекоммуникаций, в Армении представлена брендом «Билайн».

Сегодня состоялось заседание Государственной комиссии по защите экономической конкуренции (ГКЗЭК) с участием представителей компаний. Комиссия должна дать разрешение на совершение сделки. Около месяца назад, 8 июня, обе компании обратились в ГКЗЭК, сообщив, что «Тим» планирует приобрести 100% акций «Веон Армения», попросив разрешения на слияние. Согласно порядку, у комиссии с момента принятия заявления есть 90 дней для принятия решения.

Председатель ГКЗЭК Гегам Геворкян сегодня сообщил Радио Азатутюн, что из-за отмененной несколько недель назад сделки «Юком» - «Веон Армения» комиссия уже изучила весь рынок, поэтому изучить эту сделку было проще. «Независимо от всего, я думаю, что комиссия провела серьезное изучение, изучила сделки, обсужденные в разных странах мира за последние пять лет. Также изучила армянский рынок, степень концентрированности, изучила различные субрынки... и вскоре комиссия выскажет свою позицию», - сказал он.

Согласно законодательству Армении, если хотя бы одна из сторон подобной сделки имеет монопольное или доминирующее положение на каком-либо товарном рынке, либо стоимость активов или размер доходов одной или всех сторон в предыдущем финансовом году превысил размер, установленный комиссией, то согласие на продажу данной компании должна дать ГКЗЭК.

По словам генерального директора компании «Тим» Айка Есаяна, они решили приобрести «Веон Армения», поскольку хотят расширяться на телекоммуникационном рынке, а для быстрого развития необходимо приобрести некоторые активы. Есаян отказался указать, сколько они заплатят за «Веон Армения», но добавил, что покупка будет совершена полностью за счет кредитных средств.

Он рассказал о планах компании, среди которых развитие интернета и сотовой связи, технологии 4G, создание новой сети NGN. «А также создание сети, которую можно будет очень легко модернизировать в будущем, то есть, она не будет зависеть от технологий. Что очень важно», - сказал Есаян.

Есаян сообщил, что на данный момент нет решения о том, продадут ли он и его брат Александр Есаян свои 5,94% акций «Юком».

Генеральный директор «Веон Армения» Андрей Пятахин сегодня также отказался назвать Радио Азатутюн стоимость сделки, мотивируя это тем, что это коммерческая тайна, а также не сказал, почему они решили продать компанию.

По словам Пятахина, компания «Веон Армения» является частью группы «Веон», и «Тим» ведет переговоры с головным офисом, который находится в Амстердаме. «Согласно политике нашей компании, действующий на местах менеджмент не может комментировать ход переговоров. Мы продолжаем работать так же, как работали», - сказал он.

Основным акционером «Веон» является российский миллиардер Михаил Фридман.

В январе этого года стало известно, что компания «Юком» хочет купить «Веон Армения». 30 декабря прошлого года компании обратились в ГКЗЭК за получением разрешения. Эта сделка, как известно, не состоялась. «Веон Армения» 6 мая обратилась в комиссию, сообщив, что отзывает свое заявление, и примерно через две недели ГКЗЭК сообщила, что обсуждение заявки прекращено.

Параллельно с этим в компании «Юком» произошли примечательные события. В совете директоров компании возникли проблемы из-за возможного слияния «Юком» и «Веон Армения». Основатели «Юком» Айк и Александр Есаяны в апреле подали заявление об уходе из компании. В знак солидарности с ними заявления об увольнении подали несколько сотен сотрудников компании. После ухода Есаянов был назначен новый директор.

В то же время в отношении одного из основных собственников «Юком», сына бывшего председателя Комитета госдоходов Гургена Хачатряна в начале мая суд принял решение об аресте. Однако, по данным Службы национальной безопасности, Хачатрян скрывается от следствия и находится в розыске. Гурген Хачатрян обвиняется в отмывании денег и в содействии получению взятки в особо крупном размере.

На всю собственность Хачатрянов и их акции в компаниях был наложен арест. Они заявили, что государство пытается заставить их продать принадлежащую им компанию «Юком», являющуюся одной из ведущих компаний в сфере телекоммуникаций, на акции которой также наложен арест. Представитель бывшей власти Гагик Хачатрян находится под арестом еще с августа прошлого года, другой его сын, Артем Хачатрян, также находится в розыске.

Вчера вечером с заявлением выступила компания «Юком», заявив, что следует запретить компании «Тим» совершить сделку по приобретению «Веон Армения». Адвокат «Юком» Арам Орбелян сегодня в беседе с Радио Азатутюн обосновал позицию компании: «Именно «Юком» более года вела переговоры о сделке с компанией «Веон», в течение всего этого времени руководящие посты в компании занимали сегодняшние бенефициары компании «Тим». Речь идет и о директоре, и о заместителе директора, и о ряде других должностных лиц, которые сейчас занимают должности в компании «Тим». И в результате получилось, что результаты годичных исследований, изучений, переговоров в очень сжатые сроки реализовываются компанией «Тим», что, по нашему мнению, может быть расценено как недобросовестная конкуренция».

Айк Есаян назвал это обвинение «необоснованным». По его словам, компания «Веон Армения» продавалась и вышла из сделки с «Юком», поэтому другая компания вправе ее приобрести.