Создана комиссия НС по изучению эффективности действий правительства в борьбе с коронавирусом

Оппозиционные фракции Национального собрания - «Процветающая Армения» (ППА) и «Просвещенная Армения», обратились к председателю НС Арарату Мирзояну с инициативой создания следственной комиссии НС по изучению эффективности принятых правительством и комендатурой мер в борьбе с коронавирусом.

Из Национального собрания сообщают, что по требованию не менее одной четверти от общего числа депутатов силой права создана следственная комиссия НС.

После возбуждения уголовного преследования против лидера ППА Гагика Царукяна фракция заявила, что начала сбор подписей с целью создания следственной комиссии, призвав «Просвещенную Армению» присоединиться.

Две фракции по отдельности не могут выступить с инициативой создания следственной комиссии. Они хотят сделать предметом изучения не только эффективность действий власти по предотвращению эпидемии, но и правомерность ограничений прав человека во время чрезвычайного положения.

«Правительство полностью провалило борьбу с коронавирусом. Тот факт, что Армения имеет один из худших результатов в мире, бьет «антирекорды», доказывает, что были многочисленные недостатки. Программы социальной поддержки не служили своей цели, были почти бессмысленными и безрезультатными, были люди, которые получили 1000 драмов, 900 драмов, 2000 драмов компенсации. И это все, конечно же, должно стать предметом изучения», - сказал секретарь фракции «Просвещенная Армения» Геворк Горгисян.

Депутат правящей фракции «Мой шаг», вице-спикер НС Ален Симонян назвал инициативу оппозиции смешной. «Эпидемия еще не закончилась, и Бог знает, когда закончится, и прежде всего еще рано давать оценки, это во-первых, а во-вторых, «Процветающая Армения - это та партия, которая собиралась выступить с инициативой, и «Просвещенная Армения» также этого не исключала, собиралась обратиться в Конституционный суд для разрешения собраний во время чрезвычайного положения, в то время как при первом же подобном маленьком собрании они вместе с руководителем ППА заразились коронавирусом. И если эта комиссия будет создана, нам также надо будет обсудить поведение наших оппозиционных коллег, как они проявили себя в этот период как депутаты. Им ведь нравится говорить, что они получили много тысяч голосов».

С депутатами фракции ППА в течение всего дня связаться не удалось. Как написал на своей странице в Facebook во второй половине дня глава фракции «Просвещенная Армения» Эдмон Марукян, они уже направили заявление спикеру НС. Комиссию возглавит член фракции «Просвещенная Армения» Аркадий Хачатрян, в составе комиссии будут 12 депутатов. В соответствии с регламентом Национального собрания, следственная комиссия создается по требованию не менее одной четверти от общего числа депутатов для выяснения вопросов, входящих в пределы компетенции парламента и представляющих общественный интерес, и представления их в Национальном собрании.

По утверждению Марукяна, были необходимы подписи 33 депутатов, подписали заявление 37 депутатов от двух фракций. Отметим, что если документы оформлены надлежащим образом, с момента представления председателю НС требования следственная комиссия считается созданной, о чем объявляет спикер парламента. Но есть еще одна тонкость: для того, чтобы комиссия функционировала, Национальное собрание должно определить число членов комиссии, в данном случае уже решением парламента, а оно без правящей фракции «Мой шаг», только голосами оппозиции не может быть принято.

Кстати, есть прецедент: в начале года депутаты правящей фракции своим неучастием в голосовании провалили формирование состава следственной комиссии, инициированной фракцией «Просвещенная Армения» с целью изучения вопроса дарения мусоровозов КамАз мэрии Еревана.

Оппозиция надеется, что на этот раз власть будет заинтересована в создании комиссии. «В тот раз они попытались оправдать это тем, что органы местного самоуправления находятся вне контроля парламента и парламент не должен вмешиваться в дела местного самоуправления. В этом случае этот аргумент больше не работает, потому что мы имеем дело непосредственно с деятельностью правительства, исполнительной власти, и я думаю, что создание этой комиссии полностью правомерно. Будем надеяться, что комиссия будет создана, а если нет, тогда мы обратимся в этому», - подчеркнул секретарь фракции «Просвещенная Армения».

«Я не против создания этой комиссии, хотя я не обсуждал это с нашими товарищами, но я считаю это преждевременным», - добавил член фракции «Мой шаг» Ален Симонян.

По словам Геворка Горгисяна, будет комиссия функционировать или нет, станет ясно в сентябре, в течение будущего очередного заседания. «Во всяком случае, мы не будем инициировать внеочередное заседание для обсуждения этого вопроса. Я не думаю, что в этом есть необходимость», - сказал он.

В своем заявлении спикер НС отметил: «Проект решения Национального собрания, определяющего число членов следственной комиссии, будет обсужден в сентябре 2020 года на первом очередном заседании Национального собрания».