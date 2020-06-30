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Политика

Гагик Царукян заразился коронавирусом

Лидер партии «Процветающая Армения» Гагик Царукян (архивная фотография)

Лидер оппозиционной партии «Процветающая Армения» Гагик Царукян заразился коронавирусом. 63-летний Царукян разместил на своей официальной странице в Facebook одно из своих предыдущих видео, в котором он шутил, что «коронавирус не трогает хороших людей», написав: «Выходит, коронавирус не обходит и хороших людей стороной. Здоровья всем инфицированным».

Пресс-секретарь лидера партии «Процветающая Армения» и член одноименной парламентской фракции Ивета Тоноян сообщила Радио Азатутюн, что, по ее информации, у Царукяна подтвердился коронавирус.

Напомним, что ранее стало известно, что около десятка депутатов Национального собрания были инфицированы коронавирусом. При этом, инфицированные есть как в правящей фракции «Мой шаг», так и в возглавляемой Царукяном фракции «Процветающая Армения».

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