Лидер оппозиционной партии «Процветающая Армения» Гагик Царукян заразился коронавирусом. 63-летний Царукян разместил на своей официальной странице в Facebook одно из своих предыдущих видео, в котором он шутил, что «коронавирус не трогает хороших людей», написав: «Выходит, коронавирус не обходит и хороших людей стороной. Здоровья всем инфицированным».

Пресс-секретарь лидера партии «Процветающая Армения» и член одноименной парламентской фракции Ивета Тоноян сообщила Радио Азатутюн, что, по ее информации, у Царукяна подтвердился коронавирус.

Напомним, что ранее стало известно, что около десятка депутатов Национального собрания были инфицированы коронавирусом. При этом, инфицированные есть как в правящей фракции «Мой шаг», так и в возглавляемой Царукяном фракции «Процветающая Армения».