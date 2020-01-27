Горгисян: Недовольство власти естественно, но избранная риторика неприемлема

Уже несколько дней первые лица власти критикуют поведение оппозиционных коллег.

Во оппозиционной фракции «Лусавор Айастан» («Просвещенная Армения») считают естественным, что власть недовольна оппозицией, но заявляют, что риторика, которую избрала политическая сила, пришедшая к власти в результате революции, является неприемлемой.

«Есть проблема лексикона, как они выражают свое недовольства, - в беседе с Радио Азатутюн сказал депутат оппозиционной фракции Геворк Горгисян. – И если мы говорим о пробках, то должны констатировать, что власти все еще застряли в революционной ситуации и не осознают, что революция уже давно завершилась и теперь настало время строить и работать. И здесь у них есть множество недостатков и упущений. И вместо того, чтобы работать, они постоянно пытаются увести диалог в манипулятивное поле. Не имея никаких аргументов в ответ на указанные нами упущения, которые они допускают, они начинают вновь вести борьбу черных и белых, старых и новых».

Напряжение между третьей по величине парламентской силой и властью усилилось, когда депутаты правящей фракции «Мой шаг», несмотря на более ранее решение председателя НС Арарата Мирзояна о создании временной следственной комиссии, фактически отклонили формирование состава следственной комиссии по расследованию факта дарения КАМАЗов мэрии Еревана.

Премьер-министр Никол Пашинян на пресс-конференции в субботу вновь заявил, что причина такого решения является правовой: эти полномочия принадлежат Совету старейшин Еревана, в противном случае нарушился бы принцип разделения властей.

Затем Никол Пашинян говорил о своем коллеге по фракции в парламенте прежнего созыва Эдмоне Марукяне: «Сейчас в этой ситуации я сожалею, что господин Марукян просто не может увидеть разницу. Вы спрашиваете, что имеется в виду, когда говорится «остались в прошлом». Имеется в виду, что… господин Марукян, кажется,… «не въезжает», что Айк Марутян – это не Тарон Маркарян, а я не Серж Саргсян. Действительно, хватит злоупотреблять нашей скромностью. Я говорю: это не 2016-й, не 2015-й и даже не 2017 год, чтобы можно было говорить с властью по формуле «торговля-шантаж»,

«шантаж-торговля». Эти люди занимаются самоуничтожением. Пусть не беспокоятся об уровне политического доверия к нам».

Марукян ответил Пашиняну записью в Facebook: «Никол Пашинян «не въезжает», что со своей легкой руки снизил качество политического дискурса до уровня присущих «воровской субкультуре» понятий. Премьер-министр, набравший 73% под влиянием революционной эйфории, «не въезжает», что термин «народ» не ограничивается лишь его избирателями. Пашинян так и не смог понять, что вся эта история не о личности Сержа Саргсяна, а о порочной системе, которую он не может и не хочет изменить».

Что касается намеков Пашиняна на шантаж и торговлю, то Геворк Горгисян сказал: «Наверное, как бывший оппозиционер, Никол Пашинян иногда так говорил с бывшими властями, с руководителями страны, но мы никогда такой лексикон и такой тон не использовали и сейчас не используем».

Ранее в рамках «Воскресной аналитической программы с Грайром Тамразяном» в эфире Азатутюн ТВ вице-спикер НС Лена Назарян заявила, что парламенту не хватает всего лишь революционной оппозиции.

«Оппозиция осталась в прошлом, и я с болью это констатирую. Сегодняшней оппозиции дан шанс найти новые формы оппозиционности, но, похоже, это ей пока не удается», - сказала представитель власти.