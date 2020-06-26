«Процветающая Армения» обратилась в Конституционный суд

Не дождавшись фракции «Просвещенная Армения», фракция «Процветающая Армения» (ППА), считающая последние поправки к Конституции неконституционными, решила обратиться в Конституционный суд (КС) с подписями 26 депутатов.

По словам секретаря фракции Армана Абовяна, к 25 членам фракции ППА присоединился независимый депутат Тигран Уриханян.

Переговоры по вопросу обращения в Конституционный суд между ППА и «Просвещенной Арменией», которые не участвовали в обсуждении и голосовании по конституционным поправкам, накануне не дали результата. «Просвещенная Армения» одобрила инициативу ППА, но не в данный момент, а после завершения рассмотрения в КС дела бывшего президента Армении Роберта Кочаряна. А ППА выразила мнение, что в Национальном собрании произошел конституционный переворот и в Конституционный суд следует обратиться как можно раньше.

Вчера поздно вечером Арман Абовян сообщил в Facebook, что направил в КС электронный вариант обращения. Однако сегодня утром депутаты фракции ППА Наира Зограбян и Шаке Исаян уже пришли в суд с бумажным вариантом на руках.

«Никаких комментариев не будет. Конституционный суд решит, примет он наше обращение или нет», - саказала Зограбян.

Согласно Конституции, для обращения в КС необходимы подписи по крайней мере одной пятой от общего числа депутатов. В случае нынешнего Национального собрания, насчитывающего 132 депутата, необходимы подписи как минимум 27 депутатов. Самым обсуждаемым в сетях вечером стал следующий вопрос: какую математику использовали в ППА, что одна пятая из 132 оказалась равна 26?

Член фракции «Просвещенная Армения», отказавшей ППА в поддержке в данный момент, Мане Тандилян выразила мнение, что Конституционный суд не имеет права принимать заявление «Процветающей Армении», поскольку обратиться в КС могут не менее одной пятой депутатов, то есть 20 процентов, а 26 депутатов составляют всего 19,7 процента.

Власти также отреагировали на это, в том числе и ироничными замечаниями. Так, провластный депутат Арен Мкртчян задал вопрос: округляется ли температура 36,6 градусов до 37 или до 36 градусов. Министр здравоохранения Арсен Торосян, который также является членом совета правящей партии «Гражданский договор», написал: «Нашим коллегам из «Процветающей Армении», помимо пересмотра своего политического прошлого и будущего, было бы неплохо повторить школьную алгебру: 132 делить на 5 равно 26,4, то есть, необходимая одна пятая - это 27 депутатов, а не 26».

«Юридическое сообщество разделилось на два лагеря по этому вопросу. Давайте я не буду давать оценку тому, правомерно это или нет, и министры путь не делают этого, оставив свою работу, а то они вчера стали Эйнштейнами и начали производить математические расчеты. Конституционный суд решит, принимает он к производству или нет. Я по этому вопросу больше не буду давать других оценок»», - сказала депутат от ППА Наира Зограбян.

В беседе с Радио Азатутюн адвокат Лусине Акопян назвала шаг по обращению в Конституционный суд «последней попыткой ухватиться за соломинку». По ее мнению, за всем этим стоят судьи Конституционного суда, полномочия которых с сегодняшнего дня прекращены.

«Если они [ППА] действительно считали, что у них достаточное число подписей, тогда почему они в течение нескольких дней на всех площадках преследовали [главу фракции «Просвещенная Армения»] Эдмона Марукяна? Почему Роберт Кочарян отозвал свое заявление [из Конституционного суда]? Чтобы дать возможность, как заявили адвокаты, предотвратить чье-то бездействие... было очевидно, что у них не было [достаточного числа подписей], и это последняя попытка ухватиться за соломинку. И я думаю, что это было сделано не без подсказки бывших членов Конституционного суда», - сказала Акопян.

Наира Зограбян, которая встретилась с руководителем аппарата Конституционного суда Эдгаром Казаряном, заявила, что им сообщили, что, согласно существующему порядку, Конституционный суд в течение 15 дней рассмотрит вопрос о том, принять заявление к производству или нет. А вот согласно закону «О Конституционном суде», заявления, представленные одной пятой от общего числа депутатов, должны содержать необходимое число подписей. В противном случае заявитель в трехдневный срок уведомляется о том, что у него есть столько же времени для внесения корректировок. В случае, если в течение указанного срока заявление не будет приведено в соответствие, по закону, в течение одного дня заявление возвращается.

С Эдгаром Казаряном Радио Азатутюн связаться не удалось. Что именно фракция ППА решила оспорить в Конституционном суде, до сих пор неизвестно. Депутаты фракции либо не отвечают на телефонные звонки, либо заявляют, что крайне заняты. А секретарь фракции Арман Абовян вообще призвал оставить его в покое.

Три дня назад, когда обсуждался вопрос обращения в КС с фракцией «Просвещенная Армения», «Процветающая Армения» намеревалась оспорить в КС конституционность принятых в парламенте последних конституционных изменений.