Содокладчик ПАСЕ назвал «очень хорошей новостью» обращение властей Армении в Венецианскую комиссию

Власти Армении решили запросить мнение экспертов по правовым вопросам Совета Европы - Венецианской комиссии, о возможных изменениях в Конституции, которые касаются Конституционного суда, и это является очень хорошей новостью, заявил содокладчик Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по вопросу Армении Киммо Килджунен.

«Приостановка референдума по причине коронавируса, решение правительства о запросе мнения и возвращение вопроса в парламент очень уместны, учитывая, что у армянских властей теперь будет время обдумать мнение Венецианской комиссии, прежде чем предпринимать дальнейшие шаги и информировать общественность. Я жду этого мнения, чтобы увидеть, как оно будет учтено», - согласно сообщению ПАСЕ, сказал содокладчик.

«Это решение является хорошим примером качества и уровня сотрудничества между Советом Европы и властями Армении», - также подчеркнул Килджунен.

Напомним, в минувшую субботу на пресс-конференции премьер-министр Никол Пашинян заявил, что в условиях эпидемии коронавируса как минимум в течение года проводить референдум будет невозможно, с другой стороны, так долго ждать разрешения конституционного кризиса нельзя. По словам премьер-министра, правительство сейчас обсуждает вариант разрешения этого кризиса каким-то образом в парламенте и с этой целью уже обратилось в Венецианскую комиссию.

Референдум по конституционным изменениям в Армении был назначен на 5 апреля. На референдуме должен был быть решен вопрос о прекращении полномочий председателя и еще шести членов Конституционного суда.

Агитационная кампания началась 17 февраля и продлилась до 12 марта, когда премьер-министр из-за распространения коронавируса прервал свой отпуск и агитационную кампанию.

Решение о прекращении подготовки к референдуму было принято Центральной избирательной комиссией РА 17 марта, после объявления в стране чрезвычайного положения 16 марта.