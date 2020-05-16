Пашинян: Обсуждается возможность решения вопроса Конституционного суда в парламенте

Премьер-министр Никол Пашинян считает, что в связи эпидемией коронавируса нового типа как минимум в течение года будет невозможно проведение референдумов, в том числе по вопросу Конституционного суда.

Об этом глава армянского правительства заявил в ходе субботней пресс-конференции, отвечая на вопрос корреспондента Радио Азатутюн.

Пашинян подтвердил, что власти Армении обратились в Венецианскую комиссию, и что в настоящее время обсуждается частичное или полное решение данного вопроса в парламенте.

«Около 10 дней назад я заявил, что мы ожидаем, что, по крайней мере, год коронавирус будет присутствовать в нашей действительности, что означает, что, по меньшей мере, в течение года мы не сможем провести референдум, потому что мы заявили, что никакой политический интерес не может быть поставлен нами выше интересов общественного здравоохранения. То есть, в условиях эпидемии коронавируса проводить референдум невозможно. Но с другой стороны, для решения ситуации вокруг Конституционного мы не можем ждать, пока закончится эпидемия коронавируса», - отметил премьер-министр.

Напомним, что в Армении на 5 апреля был назначен референдум по вопросу досрочного прекращения полномочий семи из девяти судей Конституционного суда. В начале марта даже началась агитационная кампании, но после того, как 16 марта в Армении было объявлено чрезвычайное положение в связи с эпидемией коронавируса нового типа, по закону референдум был отложен.

Пашинян отметил, что в связи с изменениями, вызванными эпидемией, «график соблюсти не получается».

«Следовательно, мы сейчас обратились в Венецианскую комиссию и, да, обсуждается, по крайней мере, решение вопроса Конституционного суда какой-то формулой частично или полностью в парламенте. Для меня очевидно, что до мая следующего года мы не сможем провести референдум. Но с другой стороны мы не можем ждать. Следовательно, ничего не мешает тому, чтобы мы привели нашу работу с международными партнерами в соответствие с новой ситуацией и получили по возможности эффективные и, если будет возможно, консенсусные решения», - заявил премьер-министр Армении.