Президент Армении подписал указ о назначении референдума по конституционным изменениям на 5 апреля

Администрация президента Армении представила разъяснения по функциям президента в отношении решения, принятого Национальным собранием, о проведении референдума по проекту конституционных изменений.

В разъяснении указывается, что документ, представленный президенту, не является законопроектом, не является законом, а является решения Национального собрания о том, чтобы вынести проект на референдум.

«Конституционные функции Президента Республики являются процедурными в отношении вышеупомянутого решения и ограничиваются лишь тем, что в течение трех дней и исключительно в соответствии со статьей 206 Конституции он подписывает указ о назначении дня проведения референдума.

При этом, в соответствии со статьей 12 Конституционного закона «О референдуме», если Президент Республики не назначает референдум в течение вышеуказанного трехдневного срока, референдум считается запланированным на воскресенье, предшествующее 65-му дню после последнего дня установленного срока.

Также стоит отметить, что, назначая или не назначая день референдума, Президент Республики не выражает своего отношения и позиции в отношении содержания конституционных изменений, вынесенных Национальным собранием на референдум, а также относительно процедур принятия этого решения», - говорится в разъяснении.

Сообщается также, что президент Армен Саркисян подписал указ о назначении референдума по конституционным изменениям на 5 апреля.

Сегодня же премьер-министр Никол Пашинян написал на своей странице в Facebook: «Президент Армении подписал указ о проведении референдума 5 апреля. 5 апреля мы скажем «да» Революции, скажем «да» Свободе и хлопнем дверью по коррупции».

Затем в прямом эфире в Facebook он призвал граждан Армении, проживающих за рубежом, купить билеты в Армению, приехать и принять участие в референдуме.

Напомним, что 6 февраля в ходе внеочередной сессии Национальное собрание 88 голосами «за» при 15 голосах «против» приняло проект решения о вынесения конституционных изменений на референдум.

В проекте конституционных изменений парламентское большинство предлагает прекратить полномочия членов Конституционного суда, избранных до 9 апреля 2018 года, когда действующая Конституция полностью вступила в силу. Это касается председателя Конституционного суда Грайра Товмасяна и шести членов КС. Изменения не касаются только двух судей – Армана Диланяна и Ваге Григоряна.