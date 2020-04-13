Правительство Армении решило продлить режим чрезвычайного положения еще на 30 дней

Правительство Армении сегодня на внеочередном заседании приняло решение о продлении срока чрезвычайного положения, объявленного 16 марта 2020 года, еще на 30 дней, с 17:00 14 апреля 2020 года до 17:00 14 мая 2020 года.

В данный момент проходит специальное заседание Национального собрания, на котором обсуждается вопрос продления режима чрезвычайного положения.

Напомним, что с сегодняшнего дня сняты действовавшие ограничения на некоторые виды экономической деятельности.

Число случаев коронавируса в Армении за последние сутки увеличилось на 26, составив 1039, скончался еще один человек. Общее число умерших достигло 14.

Чрезвычайное положение со вчерашнего дня объявлено также в Нагорном Карабахе.