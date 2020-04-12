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Карабах

В Карабахе объявлено чрезвычайное положение, но второй тур голосования на выборах не отложен

12 апреля лидер Карабаха Бако Саакян провел расширенное заседание межведомственной комиссии, координирующей работы по предотвращению распространения нового коронавируса.

Как сообщает пресс-служба карабахского лидера, на заседании присутствовали представители законодательного, исполнительного и судебного органов. Бако Саакян обратился с посланием к гражданам и сообщил, что подписал указ о введении режима чрезвычайной ситуации в Карабахе «с целью предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции и защиты населения от угрозы пандемии коронавируса».

В своем послании Бако Саакян заявил, что чрезвычайное положение объявляется с 22:00 12 апреля до 22:00 12 мая. Для совместного управления силами и средствами, обеспечивающими правовой режим чрезвычайного положения, была создана комендатура. Комендантом назначен министр Григорий Мартиросян.

В то же время Бако Саакян заявил: «Я уверен, что благодаря мудрости, дисциплине и высокой гражданской ответственности нашего народа мы сможем преодолеть все трудности, эффективно решить проблемы и в то же время в установленном законом порядке провести такое важное событие для нашей страны, как выборы президента, предприняв необходимые меры в направлении защиты здоровья населения».

«В день выборов на всех избирательных участках будут приняты строгие санитарно-гигиенические меры. Мы должны сделать все возможное, чтобы предотвратить и нейтрализовать все негативные последствия. Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы пройти этот важнейший период со всей ответственностью», - заявил карабахский лидер.

Напомним, что второй тур президентских выборов в Карабахе назначен на 14 апреля.

На сегодняшний день в Карабахе подтверждено 5 случаев заражения коронавирусом, состояние одного из граждан оценивается как средней тяжести.

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