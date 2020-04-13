В Армении сняты ограничения на некоторые виды экономической деятельности

Комендатура по режиму чрезвычайного положения в Армении накануне провела очередное заседание и изменила ряд правил для граждан и хозяйствующих субъектов.

Как на своей странице в Facebook сообщил вице-премьер, комендант Тигран Авинян, с 13 апреля, в частности, сняты ограничения на деятельность в сфере производства табака, цемента, гипса, стройматериалов. Также сняты ограничения в сфере инженерии, разрешены технические консультации инженеров.

«Только 14 апреля с 00:01 до 23:59 будет разрешено перемещение лиц в места их постоянного проживания или в любое другое место – с целью самоизоляции», - отмечается в сообщении.

Режим самоизоляции для граждан Армении по всей стране был введен 24 марта в рамках чрезвычайного положения, действующего в Армении с 16 марта. Власти страны намерены продлить режим ЧП, который истекает 14 апреля, еще на 30 дней.