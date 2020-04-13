Число подтвержденных случаев коронавируса в Армении за сутки увеличилось на 26, скончался еще один пациент

Число случаев коронавируса в Армении за последние сутки увеличилось на 26, составив 1039. Об этом сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний.

Как отмечается в сообщении, за сутки скончался еще один пациент с диагнозом COVID-19. Таким образом, с начала эпидемии коронавируса нового типа в Армении скончалось уже 14 пациентов с этим диагнозом.

Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 13 апреля число выздоровевших пациентов увеличилось на 14 и сейчас составляет 211.

Таким образом, количество пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, на данный момент в Армении составляет 814, а из проведенных тестов на коронавирус 7631 дали отрицательный результат.