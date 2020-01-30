В Женеве продолжается встреча Мнацаканян-Мамедъяров

В Женеве продолжается встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана - Зограба Мнацаканяна и Эльмара Мамедъярова. Об этом сообщает пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.

Как она напоминает, встреча проводится при посредничестве и участии сопредседателей Минской группы ОБСЕ Игоря Попова (Россия), Стефана Висконти (Франция), Эндрю Шофера (США) и личного представителя действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспшика.

Встреча началась вчера, продлилась около 7 часов и завершилась поздно вечером. Обсуждался широкий круг вопросов, касающихся процесса мирного урегулирования карабахского конфликта.

Переговорам предшествовала встреча Мнацаканяна с сопредседателями Минской группы ОБСЕ.

Предыдущая встреча глав МИД Армении и Азербайджана состоялась в Братиславе 4 декабря. Перед встречей Азербайджан явился с пакетом предложений, а после встречи азербайджанский министр иностранных дел заявил о наличии «плана Лаврова».

Мамедъяров тогда сказал, что обмен мнениями на последних переговорах в Братиславе был достаточно «жестким», стороны представили свои «красные линии», и, тем не менее, по словам главы МИД Азербайджана, переговоры нужно продолжать. «Даже в случае возобновления войны все равно переговорный процесс должен иметь место, так как война не может быть вечной», - заявил он.