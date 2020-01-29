Завершилась почти 7-часовая встреча глав МИД Армении и Азербайджана

В Женеве завершилась встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана – Зограба Мнацаканяна и Эльмара Мамедъярова, которая продолжится также 30 января. Об этом сообщила пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.

«Согласно принятому порядку, по итогам встречи будет обнародован пресс-релиз. Как мы уже сообщали, на встрече обсуждается широкий круг вопросов, касающихся процесса мирного урегулирования карабахского конфликта», - добавила Нагдалян.

Встреча началась чуть позже полудня и продлилась около 7 часов.

До этого Зограб Мнацаканян провел отдельную встречу с сопредседателями Минской группы ОБСЕ.

Предыдущая встреча глав МИД Армении и Азербайджана состоялась в Братиславе 4 декабря. Перед встречей Азербайджан явился с пакетом предложений, а после встречи азербайджанский министр иностранных дел заявил о наличии «плана Лаврова».

Мамедъяров тогда сказал, что обмен мнениями на последних переговорах в Братиславе был достаточно «жестким», стороны представили свои «красные линии», и, тем не менее, по словам главы МИД Азербайджана, переговоры нужно продолжать. «Даже в случае возобновления войны все равно переговорный процесс должен иметь место, так как война не может быть вечной», - заявил он.