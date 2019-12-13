Мамедъяров в очередной раз представил подробности процесса карабахского урегулирования

Министры иностранных дел Армении и Азербайджана встретятся в январе следующего года. Об этом вчера заявил министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров, в очередной раз представив подробности процесса карабахского урегулирования.

Мамедъяров, в частности, сказал, что армянская сторона на переговорах якобы представила «план Лаврова» и сегодня на переговорах обсуждаются конкретные пункты, в повестке дня переговоров находится поэтапный вариант урегулирования карабахского конфликта.

Глава МИД Азербайджана вновь сказал, что обмен мнениями на последних переговорах в Братиславе был достаточно «жестким», стороны представили свои «красные линии», и, тем не менее, по словам Мамедъярова, переговоры нужно продолжать.

«Даже в случае возобновления войны все равно переговорный процесс должен иметь место, так как война не может быть вечной», - заявил он.

Глава МИД Азербайджана утверждает, что на переговорах с армянским коллегой обсуждаются «конкретные и реальные моменты».

Глава внешнеполитического ведомства Азербайджана об этом рассказал в интервью азербайджанскому телеканалу CBS.

Он также заявил, что последний документ – это так называемый «план Лаврова», добавив, что он был разработан два года назад по итогам бурных обсуждений в ходе трехсторонних переговоров в Москве.

Мамедъяров подчеркнул, что «план Лаврова» основан на Мадридских принципах.

Министр иностранных дел Азербайджана в интервью также сослался на заявление сопредседателей Минской группы ОБСЕ от 9 марта этого года, сказав, что суть этого заявления – поэтапный вариант урегулирования: на первом этапе, по словам Мамедъярова, «вывод войск, возвращение азербайджанского населения, обеспечение безопасности, налаживание коммуникаций».

По словам Эльмара Мамедъярова, Баку предлагает армянской стороне «мир с перспективой процветания».

Мамедъяров добавил, что сразу после переговоров в Братиславе Азербайджан обратился к сопредседателям с просьбой разработать формулу безопасности. Он отметил, что для армянской стороны важны статус и безопасность. По его словам, Баку и сопредседатели понимают, что такое статус, но не понимают, что значит безопасность, и именно поэтому они обратились к сопредседателям для разработки формулы безопасности.

В интервью глава МИД Азербайджана также заявил, что армянское население Карабаха - это также их граждане и Баку готов обеспечить безопасность армянского населения в полном объеме.

Мамедъяров рассказал, что переговоры в Братиславе продлились 3,5 часов, известно, что они прошли с участием посредников, однако министры иностранных дел Армении и Азербайджана два раза уединялись и беседовали «тет-а-тет».