В Женеве стартовала встреча глав МИД Армении и Азербайджана

В Женеве стартовала встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана - Зограба Мнацаканяна и Эльмара Мамедъярова. Об этом сообщает пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.

Встреча проходит при посредничестве и участии сопредседателей Минской группы ОБСЕ – Игоря Попова (Россия), Стефана Висконти (Франция), Эндрю Шофера (США), а также личного представителя действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспшика.

Ранее Зограб Мнацаканян в Женеве встретился с сопредседателями Минской группы ОБСЕ.

Предыдущая встреча глав МИД Армении и Азербайджана состоялась в Братиславе 4 декабря. Мнацаканян и Мамедъяров обсудили вопросы, касающиеся укрепления режима прекращения огня, мер безопасности.