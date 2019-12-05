Мнацаканян и Мамедъяров обсудили программы по укреплению режима прекращения огня и меры по укреплению доверия

Министры иностранных дел Армении и Азербайджана на состоявшейся 4 декабря в Братиславе встрече обсудили программы по укреплению режима прекращения огня, осуществлению мер по укреплению доверия, а также продолжению совместной работы в начале следующего года. Об этом Радио Азатутюн сообщила пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.

В рамках 26-й министерской конференции ОБСЕ в Братиславе встреча Зограба Мнацаканяна и Эльмара Мамедъярова состоялась при посредничестве и участии сопредседателей Минской группы ОБСЕ Игоря Попова (Россия), Стефана Висконти (Франция), Эндрю Шофера (США) и личного представителя действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспшика.

По словам Нагдалян, Мнацаканян подчеркнул скромный результат, достигнутый в рамках договоренностей о подготовке народов к миру, посредством реализации программы по обмену журналистами из Армении, Нагорного Карабаха и Азербайджана. В этом контексте была рассмотрена возможность продолжения подобной прямой вовлеченности журналистов и общества. В то же время была подчеркнута важность внедрения и других мер по укреплению доверия.

Касаясь состоявшейся накануне в Ереване встречи с главой МИД Карабаха Масисом Маиляном, Зограб Мнацаканян еще раз подчеркнул необходимость прямого вовлечения властей Карабаха, особенно в содержательные вопросы урегулирования.

Анна Нагдалян сообщила, что глава МИД Армении сегодня на министерской конференции ОБСЕ выступит с речью, во время которой обратится также в документу, накануне введенному в обращение Азербайджаном.