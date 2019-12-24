Маилян: Родственники азербайджанских диверсантов и армянских пленных могут совершить взаимные визиты

Ведутся переговоры о том, чтобы родственники заключенных в Нагорном Карабахе азербайджанских диверсантов и удерживаемых в Азербайджане армянских пленных в ближайшее время смогли совершить взаимные визиты и навестить своих заключенных родных. Об этом сегодня в интервью Радио Азатутюн заявил министр иностранных дел Нагорного Карабаха Масис Маилян. Он подчеркнул, что официальный Степанакерт уже дал на это свое согласие.

Ниже представляем интервью:

Радио Азатутюн: Какова Ваша позиция, как, по Вашему мнению, должен быть разрешен карабахский конфликт? И в этом отношении, как Вы знаете, критики Пашиняна много говорят о намерении «сдать земли». Участвуете ли Вы в совместных заседаниях, обсуждениях, видите ли подобное намерение у властей Армении?

Масис Маилян: Нет, не вижу, нынешние власти Армении – это, наверное, единственные власти, которые вообще не говорили о сдаче земель. Это абсурд и тема для внутриполитических спекуляций. Но я буду говорить о своей позиции как министра иностранных дел и вероятного кандидата. У нас также сегодня есть наша действующая программа, которой мы руководствуемся, и в этой программе говорится, что урегулирование азербайджано-карабахского конфликта должно основываться на признании факта реализации самоопределения народа Арцаха [Нагорного Карабаха - ред.], то есть не права на самоопределение, это право мы имеем, и это право мы уже реализовали, факт реализации в том, что создана Республика Арцах, то есть, весь этот процесс должен основываться на ее признании, потому что в этом суть конфликта.

Если говорят о каких-то землях или общинах, это попытка исказить суть конфликта, что может привести к совершенно другим развитиям, другим результатам. Я знаю, что на столе переговоров нет никакого документа, и никаких содержательных обсуждений сейчас не ведется. Сейчас ведется работа по формированию среды, ведутся обсуждения, и уже в результате этих обсуждений было организовано одно мероприятие, когда журналисты из Арцаха и Республики Армения посетили Азербайджан, а азербайджанские журналисты посетили Арцах и Республику Армения. И сейчас речь идет о подобных шагах, так сказать, по укреплению доверия.

Радио Азатутюн: Будут ли новые шаги в этом направлении?

Масис Маилян: Идеи есть, некоторые идеи были озвучены, например, этим летом во время сбора урожая стороны были более осторожны, не мешали сельчанам собирать урожай, что является фактом. Имели место визиты журналистов, организованные тремя государствами.

Радио Азатутюн: Странами-посредниками?

Масис Маилян: Нет, Арцахом, Арменией и Азербайджаном, посредником в этом деле был посол Каспшик.

Радио Азатутюн: И есть ли сейчас новые идеи в этом направлении?

Масис Маилян: Есть еще одна новая идея, которая еще не реализована, чтобы, например, родственники заключенных в Арцахе диверсантов могли их навестить, а также родственники находящихся там [в Азербайджане - ред.] армянских заложников могли навестить своих родных.

Радио Азатутюн: Эта идея обсуждается?

Масис Маилян: Обсуждается, и, по крайней мере, с нашей стороны есть согласие, остается, чтобы было желание самих родственников, и мне кажется, что и это мероприятие можно реализовать. Подобные шагидолжны предприниматься для создания соответствующей среды, для снижения рисков. То есть, то, что после Душанбе в основном соблюдается режим прекращения огня, и этот последний год мы находимся в более стабильной ситуации, чем в предыдущие годы, это тоже факт. Все это будет способствовать формированию той среды, которая позволит уже постепенно перейти к содержательным обсуждениям, где присутствие Арцаха и восстановление этого формата будут иметь ключевое значение.

Полную версию интервью можно посмотреть здесь:



