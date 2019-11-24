Состоялись взаимные визиты армянских и азербайджанских журналистов

17-21 ноября состоялся обмен группами журналистов: представители СМИ Армении и Нагорного Карабаха посетили Азербайджан, а представители СМИ из Азербайджана – Армению и Нагорный Карабах.

Эту информацию сообщила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Армении Анна Нагдалян.

Согласно пресс-службе МИД Армении, отвечая на вопрос относительно программы взаимных визитов журналистов, Анна Нагдалян отметила: «Программа подготовлена и проведена в жизнь при непосредственной координации личного представителя действующего председателя ОБСЕ и при участии соответствующих ведомств Армении, Арцаха [Нагорного Карабаха – ред.] и Азербайджана».

Отметим, что из армянских журналистов Баку посетили редактор информационного агентства «Медиамакс» Давид Алавердян, комментатор телекомпании «Шант» Артем Ерканян и комментатор Общественного телевидения Нагорного Карабаха Эдгар Элбакян.