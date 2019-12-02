Пашинян подчеркнул важность проведения свободных, справедливых и прозрачных выборов в Карабахе

На состоявшейся вчера в Степанакерте встрече с президентом Нагорного Карабаха Бако Саакяном, а также с кандидатами в президенты на предстоящих выборах в Карабахе премьер-министр Никол Пашинян подчеркнул важность проведения свободных, справедливых, прозрачных и соответствующих международным стандартам президентских и парламентских выборов в Карабахе.

Он подчеркнул, что правительство Армении будет всяческий поддерживать власти Карабаха в этом вопросе.

В аппарате премьер-министра сообщают, что во встрече приняли участие председатель партии «Свободная родина», бывший премьер-министр Карабаха Араик Арутюнян, руководитель «Демократической партии Арцаха», спикер Национального собрания Карабаха Ашот Гулян и министр иностранных дел Карабаха Масис Маилян. Присутствовал также представитель Центрального комитета АРФ «Дашнакцутюн» в Карабахе Давид Ишханян.

Как во время этой встречи, так и на предшествовавшей ей двусторонней встрече Никола Пашиняна и Бако Саакяна стороны коснулись организации предстоящих в Карабахе выборов, текущей политической ситуации, а также процесса урегулирования карабахского конфликта.

Сегодня в беседе с Радио Азатутюн политический комментатор Акоп Бадалян выразил мнение, что подобной встречей официальный Ереван подчеркивает, насколько важно проведение демократических выборов в Карабахе.

«Ереван, фактически, очертил те границы, те рамки, в которых видит выборы президента Арцаха, и установил приоритетную задачу: гладкий, правовой ход выборов. Трудно сказать, кто из трех известных кандидатов, участвовавших во встрече, более предпочтителен для Никола Пашиняна, но примечательно, что были очерчены рамки или, так сказать, «была достигнута договоренность о правилах игры». Была выражена поддержка властям Арцаха, если эти власти будут придерживаться тех самых правил игры и гарантии свободного выбора, которую Никол Пашинян дал еще 5 августа в своем выступлении на митинге в Степанакерте», - заметил Бадалян.

Президентские и парламентские выборы в Нагорном Карабахе пройдут весной 2020 года - в конце марта, начале апреля.

«В предыдущие годы побеждал не столько представитель власти, имея в виду власть Арцаха, сколько представитель власти Армении. То есть, кто будет президентом Арцаха, решалось в Ереване, конечно, решалось также в контексте договоренностей с арцахскими кругами правящей системы Армении, но, тем не менее, это решалось в Ереване. Сейчас поставлены совершенно другие планки, а именно: гарантия свободного выбора», - сказал Бадалян.