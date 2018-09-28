Премьер-министр Армении Никол Пашинян сегодня вечером в ходе прямого эфира на своей странице в Facebook рассказал о договоренностях, достигнутых с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым на полях саммита СНГ в Душанбе.

Пашинян отметил, что общение с Алиевым было неформальным и произошло впервые. Он напомнил, что президент России Владимир Путин познакомил их в июне на открытии Чемпионата мира по футболу, но после этого общения не было.

«На этот раз у нас поучился предметный разговор, в результате которого было зафиксировано несколько важных пунктов», - сказал Пашинян.

В частности, по его словам, они договорились поручить министрам обороны предпринять конкретные шаги для снижения напряженности на границе и предотвращения приграничных инцидентов.

«Я думаю, что это очень важная договоренность, и я уже поставил о ней в известность президента Арцаха Бако Саакяна. Эта договоренность для него также ,была приемлема. И, по сути, мы можем сказать, что есть договоренность о том, чтобы вдоль всей армяно-азербайджанской границы и карабахско-азербайджанской линии соприкосновения были предприняты мероприятия по предотвращению случаев нарушения режима прекращения огня. Я дал соответствующий приказ вооруженным силам. И рад зафиксировать, что прошлая ночь была самой спокойной со дня моего избрания на пост премьер-министра», - сказал Пашинян, выразив надежду, что «охоте на людей», приводившей к гибели солдат с обеих сторон, будет положен конец.

Следующим пунктом, как отменил премьер, они зафиксировали приверженность переговорному процессу по урегулированию карабахского конфликта.

Третий, очень важный пункт, по словам Пашиняна, состоит в том, что была достигнута договоренность о создании оперативных каналов связи. «Пока есть такая договоренность, но какой будет эта связь в чисто техническом плане, мы пока не договорились. Мы лишь договорились поручить соответствующим ведомствам создать систему оперативной связи между сторонами, - сказал премьер, подчеркнув: - Если мы хотим полностью соблюдать режим прекращения огня, то должны иметь такой канал связи».

Он добавил, что содержательных обсуждений между ним и Алиевым не было, а эти договоренности должны создать условия для дальнейших содержательных переговоров.

Премьер-министр выразил надежду, что эти договоренности будут соблюдаться, так как они крайне важны. «Мы со своей стороны сделаем все для этого», - заключил Никол Пашинян.