Пашинян уточнил, что это за заговорщические силы

«Когда я представляю властям Нагорного Карабаха свое видение урегулирования карабахского конфликта, у них нет никаких возражений, но после этого они идут и поручают своим помощникам писать в Facebook, что «Пашинян сдает земли». Я не понимаю, для чего это делается», - сегодня сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян, по просьбе Радио Азатутюн поясняя, кого он имел в виду, говоря о заговорщических силах.

«Это было беспрецедентное явление, когда между военно-политическим руководством Нагорно-Карабахской Республики и военно-политическим руководством Республики Армения несколько раз состоялись встречи, и я представил свое видение решения карабахского вопроса. И я поинтересовался, согласны ли они с представленным мною видением. Выяснилось, что все согласны с ним. И когда после этого сидевшие за этим столом люди исподтишка подстрекают и говорят, что это правительство продает земли, у меня возникает вопрос: я с этим человеком сидел, говорил в условиях секретности о том, как я это представляю, какими шагами мы должны продвигаться вперед, и если этот человек выходит и говорит своему помощнику: «иди и напиши в Facebook, что Пашинян продает земли», для чего он это делает? Он знает на 100 процентов, что происходит, притом, когда у руля власти в Армении был его партнер по танцам, у него никакой информации не было, его даже не считали необходимым ставить в известность о том, что происходит, о чем они думают и что хотят сказать», - сказал Пашинян.

Премьер отметил, что он лично представил властям Нагорного Карабаха документы о переговорном процессе и что те не были осведомлены, о чем ранее велись переговоры.

«Я передал документы о переговорном процессе по карабахскому вопросу властям Нагорного Карабаха, они не знали, о чем велись переговоры до меня, и они после этого идут и своим помощникам… в социальных сетях… даже лично пишут: «эта антинациональная власть». Возникает вопрос, для чего это делается?» - сказал Пашинян.

В своем выступлении на совещании в правительстве 20 мая Пашинян говорил о целях некоторых заговорщических сил по провоцированию разногласий и даже вражды между народом Нагорного Карабаха и Армении, а также по провоцированию заговорщической войны и даже сдаче некоторых территорий и возложении ответственности за это на правительство Армении.