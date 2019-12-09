Исключенный из рядов АРФД молодой человек утверждает, что причиной исключения стало то, что он не считает Кочаряна политзаключенным

В Молодежном союзе АРФ «Дашнакцутюн» (АРФД) считают нормальным исключение трех членов из рядов партии, поскольку те публично раскритиковали АРФД, что запрещено уставом партии.

Ответственный Молодежного союза АРФД Аршак Петросян подчеркивает, что когда молодой человек вступает в ряды партии, он приносит клятву, положив руку на устав АРФД. По его словам, внутренняя демократия партии позволяет членам высказываться во время заседаний, но когда собрание принимает решение, с этого момента все становятся как один солдат, чтобы воплотить это решение в жизнь.

Напомним, на прошлой неделе «Дашнакцутюн» исключила из своих рядов трех членов Студенческого союза АРФД имени Никола Агбаляна, которые выступили против акций протеста с требованием отставки министра образования, науки, культуры и спорта Араика Арутюняна, утверждая, что решения поднятых вопросов возможно достичь путем диалога.

Однако на созванной сегодня пресс-конференции представители Молодежного союза АРФД утверждали, что их товарищи были исключены из партии не за то, что не участвовали в акциях протеста, а за публичную критику в адрес «Дашнакцутюн».

«Решение было принято не потому, что они не участвовали в акциях протеста, а потому, что они публично критиковали партию, что запрещено нашим уставом. Хорош устав или плох, это другой вопрос, для нас есть этот устав, которому все мы подчиняемся. Для нас место для критики - собрание», - сказала член Молодежного союза АРФД Кристине Варданян.

А Аршак Петросян добавил: «Каждый человек, вступая в ряды партии, дает клятву с четкой целью, кладет руку на устав и программу партии. Клятва члена «Дашнакцутюн» - это не обычная клятва, это не из тех клятв, которые мы можем слышать каждый день по многу раз в нашей повседневной жизни - клянусь матерью или отцом».

Между тем, один из исключенных молодых людей, Артак Меликян, в беседе с Радио Азатутюн отметил, что его исключили из партии не за то, что он публично высказался по этому вопросу, а за то, что он не согласился с рядом утверждений руководства партии, в том числе с тем, что обвиняемый в свержении конституционного строя второй президент Армении Роберт Кочарян является политзаключенным.

«Мы не согласны с порочными явлениями, в этом письме, в которым указаны такие вещи, политзаключенные, задержания, что Кочарян является политзаключенным и т. д. и т. п. Мы не говорим, что Кочарян – политзаключенный, и мы уже несколько месяцев придерживаемся этой позиции. Когда вы не говорите человеку что-то приятное для слуха, он хочет, чтобы вы ушли и больше ничего не говорили», - рассказал Артак Меликян.

На замечание, значит ли это, что у руководства партии другое мнение, он ответил: «Да, наш руководящий состав, в своих утверждениях уже говорит об этом». Меликян отметил, что имеет в виду Гранта Маркаряна.

«Также создан клуб этих, так сказать, реваншистских сил - «Вернатун» во главе с Вазгеном Манукяном, в нем от лица АРФД участвуют 3-4 человека. Все это мы отвергаем», - сказал Меликян.