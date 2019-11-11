Министр отвечает требующим его отставки: антинациональной является коррупция в сфере образования

Требование отставки министра образования, науки, культуры и спорта Араика Арутюняна по-прежнему стоит на повестке дня молодежного крыла АРФ «Дашнакцутюн» (АРФД). Сегодня демонстранты прошлись по вузам, после чего вновь остановились перед зданием министерства.

Требование дашнаков неизменно, а министр Араик Арутюнян не отступает: он не собирается уходить в отставку и выступает за встречу со студентами и обсуждение вопросов.

«С группами, которые имеют подобную искреннюю озабоченность, министерство готово днями, неделями, месяцами сидеть, обсуждать, объяснять позиции. Я считаю, что после того, как мы прояснили нашу позицию в связи с обязательными предметами, в повестке произошло резкое изменение требований, они стали обращать меньше внимания на эту тему, начали переходить к более чувствительным темам, что нормально», - сказал министр.

По его словам, существуют политические процессы, и любой сложный процесс и реформа приносит с собой также некоторое недовольство.

Молодежное крыло АРФД начало акции протеста с требованием отставки Араика Арутюняна. К ним также присоединились студенты факультета армянской филологии Ереванского государственного университета (ЕГУ). Дашнаки недовольны последним законодательным предложением Араика Арутюняна – сделать преподавание предметов «Армянский язык», «Армянская литература» и «Армянская история» в программах вузов не обязательным, а факультативным. Дашнаки считают это антинациональной политикой.

Представитель Верховного органа АРФД Арцвик Минасян, который сегодня принимал участие в акции протеста, сказал, что это борьба против антинациональных явлений. «То, что осуществляет это министерство во главе с Араиком Арутюняном, противоречит закону. Да, «Дашнакцутюн» выступает с позиций защиты, сохранения национальных ценностей и будет находиться рядом с любым движением, которое осуществляет акцию по вытеснению из нашей действительности антинациональных явлений»,- заметил Арцвик Минасян.

Араик Арутюнян ответил Арцвику Минасяну, напомнив о том, под руководством какой политической силы в системе проводилась антинациональная политика, а сферу образования в течение многих лет возглавлял министр-дашнак Левон Мкртчян.

«Тот регресс, который пережила Республика Армения в сфере образования, культуры, та коррупция, та безграмотность, которая есть в общеобразовательной сфере или ее высокий уровень свидетельствуют о том, что данные силы, которые были у власти, проводили антинациональную политику», - подчеркнул министр.

Отставки Араика Арутюняна начало требовать в том числе и молодежное крыло «Дашнакцутюн» после того, как министерство выступило с законодательной инициативой сделать преподавание предметов «Армянский язык», «Армянская литература» и «Армянская история» факультативным. Вопрос обострился после состоявшегося на днях перед станцией метро «Площадь Республики» скандального перформанса «Волнение и звонок», когда выяснилось, что на эту постановку Министерство образования, науки, культуры и спорта выделило грант в размере 2,7 млн драмов.