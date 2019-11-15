Основанный Вазгеном Манукяном клуб «Вернатун» начинает свою деятельность

Уже бывший председатель Общественного совета Вазген Манукян собирается вернуться в политику.

В ответ на вопрос Радио Азатутюн он сегодня сказал, что именно с этой целью восстановит свою партию «Национальный демократический союз».

«Я планирую, что, наверное, в весенние месяцы мы проведем съезд, и это будет означать, что я вернулся в политику», - сказал он.

А до этого основанный им клуб «Вернатун» сегодня организовал первую встречу. В конференции в основном приняли участие деятели, которые были частью бывших властей: бывшие и нынешние члены Республиканской партии Армении (РПА) Арпине Ованнисян, Артак Закарян, члены «Дашнакцутюн» Армен Рустамян, Спартак Сейранян, представители окружения второго президента Армении Роберт Кочарян, в том числе глава его офиса Виктор Согомонян.

На вопрос, спонсируют ли бывшие власти и их окружение деятельность клуба, Манукян дал отрицательный ответ, заверив, что они действуют за счет членских взносов. А кто, в частности, перечисляет клубу средства, он указать отказался. «Это клуб, платежи делаются официально, в банке регистрируется, кто перечислил, идите и узнайте в банке», - сказал он журналистам.

По словам Манукяна, клуб является надполитической структурой, открытой для всех политических сил и общественных деятелей, а в его повестке дня - внутриармянские вопросы.

Манукян сегодня не стал скрывать, что он встречался и встречается с представителями бывших властей, например с вторым президентом Армении Робертом Кочаряном. «Я всегда встречался и всегда буду встречаться, со всеми встречаюсь. Когда Роберт Кочарян на короткое время вышел на свободу, мы встретились, поговорили, я встречаюсь со всеми. Я и с Николом Пашиняном встречаюсь, если он хочет встретиться», - заявил он.

Вчера комментируя отставку Манукяна с поста председателя Общественного совета, независимый депутат Арман Бабаджанян заявил, что последние 20 лет деятельности Манукяна были согласованы с бывшими президентами Робертом Кочаряном и Сержем Саргсяном.

Представитель «Дашнакцутюн» Армен Рустамян обусловил присутствие представителей их партии на конференции политикой, проводимой нынешними властями. По его словам, они являются сторонниками системных изменений, а такие изменения сейчас не происходят.

«Мы говорили, что система должна быть изменена, что система должна иметь такие сдерживающие механизмы, чтобы ни у кого не было возможности узурпировать власть, использовать ее в своих интересах», - заметил он.

Представители Республиканской партии также обеспокоены, и по этой причине присоединились к инициативе Вазгена Манукяна. Член совета РПА Артак Закарян в особенности недоволен внешней политикой, проводимой нынешними властями.