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Политика

Ишхан Сагателян отрицает, что Грант Маркарян призвал «вести партизанские бои» против власти

Представитель Верховного органа АРФД Ишхан Сагателян (архив)

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Представитель Верховного органа АРФ «Дашнакцутюн» (АРФД) Ишхан Сагателян отрицает, что бывший представитель Бюро АРФД Грант Маркарян призвал «вести партизанские бои» против власти.

Находящийся в Канаде Сагателян сообщил Радио Азатутюн, что в
октябре состоялась конференция областных комитетов партии, руководящего состава Верховного органа, управлений Студенческого и Молодежного союзов, в которой приняли участие 150 членов АРФД, в том числе бывший представитель Бюро Грант Маркарян. Ишхан Сагателян подчеркнул, что решение потребовать отставки министра образования Араика Арутюняна было принято на заседании Молодежного союза АРФД, а на состоявшейся в октябре конференции руководящего состава, на которой присутствовал Грант Маркарян, разговоров об Араике Арутюняне вообще не было, и вопрос проводимых Молодежным союзом акций также не обсуждался.

«Это было одно из наших очередных собраний, в котором принимали участие около 150 человек. Маркарян также участвовал в этом собрании в качестве рядового партийного товарища, он также выступил во время этого собрания, но то, что представляется, не имеет ничего общего с реальностью», - сказал Сагателян.

На вопрос Радио Азатутюн, то есть с его стороны не упоминалась формулировка «партизанский», не было призыва к таким методам борьбы, представитель Верховного органа АРФД ответил: «Люди, которые не присутствовали на этом собрании, ввели в обращение информацию, вырванную из контекста, с формулировками, не связанными с реальностью. То есть, если они не присутствовали, откуда они знают, что было сказано?»

Отметим, что вчера «Дашнакцутюн» исключила из своих рядов трех молодых людей, двое из них ранее в эфире Общественного телевидения рассказали, что были против решения Молодежного союза АРФД проводить акции протеста с требованием отставки министра образования Араика Арутюняна, поскольку считали, что можно было решить существующие проблемы посредством диалога.

Отвечая на вопрос Радио Азатутюн о том, насколько решение об исключении молодых людей из рядов партии за то, что они не разделяют принятое решение по конкретному вопросу, исходит из принципов внутренней демократии в партии, представитель Верховного органа АРФД Ишхан Сагателян сказал, что, во-первых, эти молодые люди не являются членами правления Студенческого союза «Никол Агбалян», следовательно, они не могут говорить от имени союза, и потом они в известной конференции не участвовали, и то, что они говорят, не соответствует действительности.

По словам представителя Верховного органа АРФД, в партии все свободны выражать свое мнение, но если политическая сила принимает решение, то его выполняют все.

Сагателян сказал, что эти молодые люди были исключены из партии за «неподчинение решениям и нарушение дисциплины, то есть за саботаж в связи с тем, чего не было, распространение ложной информации, попытку своими действиями дискредитировать партию».

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