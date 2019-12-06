Ишхан Сагателян отрицает, что Грант Маркарян призвал «вести партизанские бои» против власти

Представитель Верховного органа АРФ «Дашнакцутюн» (АРФД) Ишхан Сагателян отрицает, что бывший представитель Бюро АРФД Грант Маркарян призвал «вести партизанские бои» против власти.

Находящийся в Канаде Сагателян сообщил Радио Азатутюн, что в

октябре состоялась конференция областных комитетов партии, руководящего состава Верховного органа, управлений Студенческого и Молодежного союзов, в которой приняли участие 150 членов АРФД, в том числе бывший представитель Бюро Грант Маркарян. Ишхан Сагателян подчеркнул, что решение потребовать отставки министра образования Араика Арутюняна было принято на заседании Молодежного союза АРФД, а на состоявшейся в октябре конференции руководящего состава, на которой присутствовал Грант Маркарян, разговоров об Араике Арутюняне вообще не было, и вопрос проводимых Молодежным союзом акций также не обсуждался.

«Это было одно из наших очередных собраний, в котором принимали участие около 150 человек. Маркарян также участвовал в этом собрании в качестве рядового партийного товарища, он также выступил во время этого собрания, но то, что представляется, не имеет ничего общего с реальностью», - сказал Сагателян.

На вопрос Радио Азатутюн, то есть с его стороны не упоминалась формулировка «партизанский», не было призыва к таким методам борьбы, представитель Верховного органа АРФД ответил: «Люди, которые не присутствовали на этом собрании, ввели в обращение информацию, вырванную из контекста, с формулировками, не связанными с реальностью. То есть, если они не присутствовали, откуда они знают, что было сказано?»

Отметим, что вчера «Дашнакцутюн» исключила из своих рядов трех молодых людей, двое из них ранее в эфире Общественного телевидения рассказали, что были против решения Молодежного союза АРФД проводить акции протеста с требованием отставки министра образования Араика Арутюняна, поскольку считали, что можно было решить существующие проблемы посредством диалога.

Отвечая на вопрос Радио Азатутюн о том, насколько решение об исключении молодых людей из рядов партии за то, что они не разделяют принятое решение по конкретному вопросу, исходит из принципов внутренней демократии в партии, представитель Верховного органа АРФД Ишхан Сагателян сказал, что, во-первых, эти молодые люди не являются членами правления Студенческого союза «Никол Агбалян», следовательно, они не могут говорить от имени союза, и потом они в известной конференции не участвовали, и то, что они говорят, не соответствует действительности.

По словам представителя Верховного органа АРФД, в партии все свободны выражать свое мнение, но если политическая сила принимает решение, то его выполняют все.

Сагателян сказал, что эти молодые люди были исключены из партии за «неподчинение решениям и нарушение дисциплины, то есть за саботаж в связи с тем, чего не было, распространение ложной информации, попытку своими действиями дискредитировать партию».