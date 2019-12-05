Мнацаканян: Право народа Карабаха на самоопределение не должно быть ограничено

Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян сегодня в Братиславе выступил с речью на министерской конференции ОБСЕ, представив официальную позицию Армении и затронув также введенный Азербайджаном в обращение документ.

В своем выступлении Мнацаканян сначала сказал, что карабахский конфликт должен быть урегулирован исключительно мирным путем и в уже действующем формате – при посредничестве Минской группы ОБСЕ.

Министр подчеркнул, что право народа Карабаха на самоопределение не должно быть ограничено территориальной целостностью Азербайджана.

Зограб Мнацаканян также отметил, что физическое существование населения Карабаха как минимум дважды было под угрозой, в первый раз - в 1990-е годы, а во второй раз – в апреле 2016 года.

Глава МИД Армении подчеркнул, что необходимо, чтобы Карабах также был вовлечен в переговорный процесс.

На министерской конференции ОБСЕ также выступил министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров, который, фактически, повторил то, что было представлено в распространенном Азербайджаном меморандуме, содержащем позицию официального Баку по урегулированию карабахского конфликта.

Напомним, на переговорах глав МИД Армении и Азербайджана, состоявшихся вчера в Братиславе в рамках 26-й министерской конференции ОБСЕ, обсуждались программы по укреплению режима прекращения огня, осуществлению мер по укреплению доверия, а также продолжению совместной работы в начале следующего года, говорится в сообщении МИД Армении.

В сообщении отмечается, что на встрече Мнацаканян подчеркнул скромный результат, достигнутый в рамках договоренностей о подготовке народов к миру, посредством реализации программы по обмену журналистами из Армении, Нагорного Карабаха и Азербайджана. В этом контексте была рассмотрена возможность продолжения подобной прямой вовлеченности журналистов и общества. В то же время была подчеркнута важность внедрения и других мер по укреплению доверия.

Касаясь состоявшейся накануне в Ереване встречи с главой МИД Карабаха Масисом Маиляном, Зограб Мнацаканян еще раз подчеркнул необходимость прямого вовлечения властей Карабаха, особенно в содержательные вопросы урегулирования, говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Армении.

А МИД Азербайджана сообщает, что встреча министров иностранных дел длилась три с половиной часа. Зограб Мнацаканян и Эльмар Мамедъяров согласились встретиться вновь в начале следующего года. Министры обсудили сложившуюся ситуацию и дальнейшие пути мирного урегулирования карабахского конфликта.

В столице Словакии сопредседатели Минской группы ОБСЕ до этого также провели отдельные встречи с главами МИД Армении и Азербайджана.