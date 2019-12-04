Баку на министерской встрече ОБСЕ представил свою позицию по вопросу Карабаха

На стартовавшей сегодня в столице Словакии 26-й министерской конференции ОБСЕ официальный Баку представил свою позицию по карабахскому конфликту.

В заседании принимает участие также министр иностранных дел Армении. При посредничестве и участии сопредседателей Минской группы ОБСЕ запланирована уже пятая в этом году встреча глав МИД Армении и Азербайджана.

Глава внешнеполитического ведомства Азербайджана Эльмар Мамедъяров привез с собой в Братиславу документ о шагах, которые официальный Баку представляет в направлении урегулирования карабахского конфликта. В документе, однако, нет ничего нового. Азербайджан, который склоняется к поэтапному варианту урегулирования конфликта, в этом документе также продолжает настаивать: «Первым шагом должен стать безоговорочный вывод армянских вооруженных сил из Нагорно-карабахского региона и других оккупированных территорий». Следующим шагом, по представлению Баку, должно стать возвращение азербайджанского населения с соблюдением всех необходимых мер безопасности, а также открытие коммуникаций в регионе. Только после этих шагов Баку будет готов определить статуса Нагорного Карабаха, но, как подчеркивается в документе, в составе Азербайджана в соответствии с Конституцией Азербайджана».

«Определение статуса должно происходить в мирных условиях в рамках законного процесса при непосредственном, полном и равном участии населения Нагорно-Карабахского региона Азербайджана, а именно армянской и азербайджанской общин, и в их взаимодействии с правительством Азербайджана исключительно в рамках законного и демократического процесса», - также говорится в документе, представленном властями Азербайджана.

В конце Баку добавляет, что не видит политического решения конфликта вне указанных им рамок.

Пока неясно, будет ли по итогам сегодняшнего заседания принято совместное заявление.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров накануне в Баку сказал, что надеется, что в Братиславе удастся принять совместное заявление, под которым подпишутся пять министров: министры иностранных дел Армении и Азербайджана, а также главы МИД трех стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ – США, Франции и России.

Перед поездкой в Братиславу министр иностранных дел Армении провел обстоятельные обсуждения с карабахской стороной. Согласно официальному сообщению, Зограб Мнацаканян и глава МИД Нагорного Карабаха Масис Маилян обсудили планы и приоритеты Армении и Карабаха. «Обоюдно была подчеркнута необходимость полноценного участия в мирном процессе властей, пользующихся мандатом народа Арцаха, особенно вокруг содержательных вопросов урегулирования», - говорится в сообщении.

Оба министра встретились также с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.