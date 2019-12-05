Встреча Мнацаканян-Мамедъяров длилась три с половиной часа

Вчера поздно вечером в Братиславе состоялась встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана, которая длилась три с половиной часа. Зограб Мнацаканян и Эльмар Мамедъяров согласились встретиться вновь в начале следующего года.

Со ссылкой на МИД Азербайджана новостное агентство «Интерфакс-Азербайджан» сегодня утром также сообщило, что министры обсудили сложившуюся ситуацию и дальнейшие пути мирного урегулирования карабахского конфликта.

Других подробностей пока не сообщается.

Перед этой встречей сопредседатели Минской группы ОБСЕ в Братиславе провели отдельные встречи с Мнацаканяном и Мамедъяровым.

Министры иностранных дел Армении и Азербайджана принимают участие в Министерской конференции ОБСЕ в столице Словакии.