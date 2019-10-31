Арарат Григорян назначен губернатором Вайоцдзорской области, отставка главы Комитета кадастра Сархата Петросяна принята

Сегодняшним решением правительства Армении, Арарат Григорян назначен губернатором Вайоцдзорской области.

Премьер-министр Никол Пашинян поздравил новоназначенного губернатора с вступлением в должность и пожелал ему успехов.

Григорян сменил на должности губернатора Вайоц дзора Трдата Саргсяна. Последний подал в отставку в прошлом месяце после скандального инцидента в Ехегнадзоре, в результате которого подполковник Министерства обороны впал в кому.

На сегодняшнем заседании правительства также путем голосования был утвержден пакет не подлежащих докладу вопросов, в котором, согласно повестке, также был вопрос принятия отставки Сархата Птросяна с должности главы Комитета кадастра.

Петросян представил премьер-министру свое заявление об отставке примерно две недели назад.