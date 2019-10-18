Руководитель Комитета кадастра подал в отставку

Руководитель Комитета кадастра Сархат Петросян представил заявление об отставке. Об этом Петросян сообщил на своей странице в Facebook.

«В качестве причины отмечу, что не разделяю политику и подходы нашего правительства в сфере градостроительства, что для меня включает также сферу кадастра», - написал глава Комитета кадастра.

Оценивая 1,5 года своей работы, Сархат Петросян с сожалением отметил, что его усилия «имели лишь эпизодический эффект».

«Я, как руководитель подчиненного правительству органа и как архитектор-градостроитель по специальности, больше не могу терпеть дилетантизм и достигающую коррумпированности клановость, против чего я боролся еще со студенческих лет, а затем так же - в общественном поле, а позже - в качестве эксперта. Считаю, что в будущем еще будет повод обратиться ко всему этому по отдельности, соблюдая законодательное требование не обнародовать служебную и другую содержащую тайну информацию и нормы этики, - также заявил руководитель Комитета кадастра, добавив: - В этом моем заявлении об отставке представлено все как есть и у него имеются лишь профессиональные причины, обусловленные проводимой политикой в сфере. И пусть никто не пытается из неких политических соображений использовать это и искать во всем этом некие причины, обусловленные семейными-родственными связями».

Сархат Петросян занимал должность с 9 августа 2018 года.