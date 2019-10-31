Гаро Пайлан ответил Эрдогану: «То, что пережила моя бабушка, не может быть вопросом археологов»

Депутат-армянин парламента Турции от прокурдской Демократической партии народов Каро Пайлан ответил на вчерашнее заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что вопрос Геноцида армян нужно оставить историкам и археологам и не придавать ему политической подоплеки.

«Историки не могут встать лицом к лицу с геноцидом, который был совершен политическим решением Талаата-паши… То, что пережила моя бабушка, не может быть вопросом археологов», - написал в своем микроблоке в Twitter Пайлан.

Ранее Гаро Пайлан приветствовал принятие Палатой представителей Конгресса США резолюции, признающей и осуждающей Геноцид армян.

Палата представителей Конгресса США 29 октября 405 голосами «за», при 11 - «против» и 3 – воздержавшихся приняла резолюцию №296 о признании Геноцида армян.

Официальный Ереван приветствовал принятие резолюции, а Анкара - осудила.