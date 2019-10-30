Турция осуждает принятие Палатой представителей США резолюции о Геноциде армян

Анкара осудила принятие Палатой представителей Конгресса США резолюции, признающей Геноцид армян, и заявила, что принятое подавляющим большинством голосов решение «ничего не значит для правительства и народа Турции».

Спустя несколько минут после голосования министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сделал запись в Twitter, связав принятие резолюции с военными действиями, недавно предпринятыми Турцией на севере Сирии.

«Те, чьи планы были сорваны, обращаются к помощи устаревших резолюций, - написал глава МИД Турции, добавив: - Круги, считающие, что таким образом могут отомстить, ошибаются. Это позорное решение тех, кто использует историю в политике, ничего не значит для нашего правительства и народа».

В 2007-ом и 2010 годах, когда в Палате представителей США были введены в обращение резолюции с аналогичным содержанием, Турция отзывала своего посла из Вашингтона. Документы обсуждались лишь в комиссиях Конгресса и так и не были внесены в повестку пленарного заседания.

Резолюция № 296, принятая 29 октября 405 голосами «за», при 11 - против и 3 - воздержавшихся, не имеет обязательной силы закона. Однако авторы инициативы уверены, что она является символичным посланием в адрес Турции, призванным осудить совершенное столетие назад преступление и призвать Анкару к ответу.