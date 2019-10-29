Палата представителей США признала Геноцид армян

Палата представителей Конгресса США 29 октября подавляющим большинством голосов приняла резолюцию № 296 о признании Геноцида армян.

За документ, авторами которого выступили как республиканцы, так и демократы, проголосовали 405 конгрессменов, против – 11, трое воздержались.

В резолюции отмечается, что политика США состоит в том, чтобы помнить о Геноциде армян посредством его официального признания и поминовения, отказаться от причастности американского правительства к отрицанию Геноцида армян или любого другого геноцида, поощрять просвещение и общественное понимание фактов о Геноциде армян.

«Это голосование, которого я ждал 19 лет, голосование, которого десятки тысяч американских армян ждали десятилетиями, - заявил соавтор резолюции, сопредседатель подкомитета по армянским вопросам Конгресса Адам Шифф, добавив: - Мы не можем избирательно решать, какие преступления против человечности целесообразно обсуждать, а какие - нет. Мы не можем маскировать защиту прав человека эвфемизмом и не должны молчать от страха перед другим государством».

В последний раз Палата представителей принимала подобный документ более 30 лет назад, в 1984 году, однако инициатива не получила силу закона, поскольку не удостоилась одобрения Сената.

Официальный Ереван приветствовал историческое решение Палаты представителей Конгресса США о признании Геноцида армян.

Между тем, Турция осудила принятие этой резолюции.