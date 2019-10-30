Турция угрожает США ответными шагами за принятие резолюции о признании Геноцида армян

Парламент Турции ответит на принятие Палатой представителей Конгресса США резолюций о признании Геноцид армян в Османской империи и введение санкций против Анкары. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на съезде правящей партии «Справедливость и развитие».

«Шаг Палаты представителей США не имеет какой-либо законной силы, решение по этому вопросу должны принимать историки, а не политики», - в частности, заявил турецкий лидер.

Палата представителей Конгресса США 29 октября 405 голосами «за», при 11 - «против» и 3 – воздержавшихся приняла резолюцию №296 о признании Геноцида армян.

Официальный Ереван приветствовал принятие резолюции, а Анкара - осудила.