Ереван приветствует принятие Палатой представителей США резолюции о признании Геноцида армян

Официальный Ереван приветствует принятие Палатой представителей Конгресса США резолюции №296 о признании Геноцида армян

«Приветствую историческое голосование Конгресса США, в результате которого был признан Геноцид армян. Резолюция №296 является твердым шагом на пути к служению правде и исторической справедливости, также приносящим утешение миллионам потомков переживших Геноцид армян», - написал в Twitter премьер-министр Армении Никол Пашинян.

В другой записи в Twitter Пашинян сердечно поздравил соотечественников по всему миру и выразил восхищение поколениями американских армян, «чья самозабвенная активность и последовательность стали движущей силой и вдохновением сегодняшнего голосования».

Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян, в свою очередь, в Twitter выразил благодарность Конгрессу США.

«Справедливость и истина консолидированы в исторической резолюции №296. Дань памяти жертвам Геноцида армян. Сильный мессидж против отрицания. Глубокая благодарность каждому из 405 проголосовавших. Я уполномочен заново работать для предотвращения массовых злодеяний в любой точке мира», - написал Манцаканян.

Палата представителей Конгресса США 29 октября подавляющим большинством голосов приняла резолюцию № 296 о признании Геноцида армян. За документ, авторами которого выступили как республиканцы, так и демократы, проголосовали 405 конгрессменов, против – 11, трое воздержались.