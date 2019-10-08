Валерий Осипян молчит о причинах своей отставки, пресс-секретарь премьера также их не объясняет

Бывший начальник Полиции Армении Валерий Осипян не проработал и месяца на должности главного советника премьер-министра. Сегодня он был освобожден от занимаемой должности. Об этом Радио Азатутюн сообщил пресс-секретарь премьер-министра Владимир Карапетян.

Осипян молчит о причинах своей отставки, Карапетян также их не объясняет.

«Премьер-министр освободил Валерия Осипяна от должности советника согласно заявлению», - сказал Карапетян.

На вопрос Радио Азатутюн, чем это объяснялось, пресс-секретарь премьера ответил: «Трудно объяснить, в чем причина такого заявления, мне кажется, было бы правильно спросить у него».

Валерий Осипян был переведен в аппарат премьер-министра 18 сентября, в день своей отставки с поста начальника полиции. А уже через несколько дней после того, как он был назначен на должность главного советника, появились и с тех пор не утихали слухи о том, что он покидает и этот пост.

С Валерием Осипяном связаться не удалось. Он пока не комментирует ни свое увольнение с должности начальника полиции, ни свое увольнение с должности главного советника премьер-министра. Между тем, после увольнения с должности начальника полиции он распространил в некоторых СМИ заявление, в котором обещал рассказать о причинах своей отставки позже.

Осипян был освобожден от должности начальника полиции через два дня после отставки директора Службы национальной безопасности Артура Ванецяна. Руководитель аппарата правительства Эдуард Агаджанян сообщил тогда журналистам, что их работа не удовлетворила премьер-министра.

Вопрос о том, значит ли это, что Осипян не удовлетворил Пашиняна и на должности советника, Владимир Карапетян комментировать не стал.

Валерий Осипян был назначен начальником полиции Армении после «бархатной революции» 2018 года, через несколько дней после того, как Никол Пашинян был избран премьер-министром. В дни протестов, которые возглавлял Пашинян, Осипян занимал должность заместителя начальника полиции Еревана и в основном руководил действиями полиции во время демонстраций.