Согласно решению Никола Пашиняна Валерий Осипян освобожден от должности главного советника премьер-министра.

Осипян проработал на этой должности всего три недели. 18 сентября он был освобожден от должности начальника полиции Армении. В тот же день он был назначен главным советником премьер-министра. Осипян пока не комментирует ни свое увольнение с должности начальника полиции, ни свое увольнение с должности главного советника премьер-министра.

Валерий Осипян был назначен начальником полиции Армении после «бархатной революции» 2018 года, через несколько дней после того, как Никол Пашинян был избран премьер-министром. В дни протестов, которые возглавлял Пашинян, Осипян занимал должность заместителя начальника полиции Еревана и в основном руководил действиями полиции во время демонстраций.