Деятельность Осипяна и Ванецяна премьер-министр не удовлетворяла - Эдуард Агаджанян

Деятельность бывшего начальника Полиции Армении Валерия Осипяна и бывший директора Службы национальной безопасности (СНБ) Артура Ванецяна в рамках их функций премьер-министра Никола Пашиняна не удовлетворяла. Об этом заявил член правления правящей партии «Гражданский договор», руководитель аппарата премьер-министра Эдуард Агаджанян после заседания правления партии.

Агаджанян отметил, что пока нет решения о том, кто будет назначен на должности директора СНБ и начальника полиции.

Касаясь диссонанса в заявлениях премьер-министра и экс-главы СНБ, руководитель аппарата премьер-министра сказал, что увольнение Ванецяна было решением премьер-министра.

«В выступлении премьер-министра на пресс-конференции уважительный текст был также обусловлен уважением к генералам. Хочу еще раз отметить, что их увольнение было решением премьер-министра, им была дана возможность подать заявление, и они подали заявление», - сказал Агаджанян.

Напомним, что сегодня указом президента Армении Валерий Осипян был освобожден от должности начальника Полиции, а 16 сентября президент Армен Саркисян подписал указ об освобождении Артура Ванецяна от должности главы СНБ.

Валерий Осипян по предложению премьер-министра был назначен главным советником премьер-министра.