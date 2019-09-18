Валерий Осипян освобожден от должности начальника полиции

Уже опубликован указ президента Армении Армена Саркисяна об отставке Валерия Осипяна с должности начальника Полиции РА на основании предложения премьер-министра РА Никола Пашиняна.

Осипян был назначен начальником полиции после бархатной революции в Армении и спустя буквально два дня после избрания Пашиняна премьер-министром, 10 мая 2018 года.

О причинах отставки молчат и представители власти, и сотрудники системы полиции.

В отличие от бывшего директора Службы национальной безопасности Артура Ванецяна, Валерий Осипян еще не выступил с заявлением, не сделал прозрачных намеков в адрес власти.

Но как сообщил руководитель пресс-службы полиции Ашот Агаронян, Осипян провел прощальную встречу с уже бывшими подчиненными.

«В данный момент исполнение обязанностей начальника Полиции РА возложено на первого заместителя начальника полиции, полковника полиции Армана Саргсяна», - добавил Агаронян.

На вопрос, коснулся ли Осипян на прощальной встрече причин своей отставки, Агаронян ответил: «Нет. Было прощальное слово, слова благодарности. Господин Осипян сообщил, что в любой момент, если будет необходимо, готов помочь полиции своими знаниями, опытом. И господин Осипян сегодня уже находится в ряду ветеранов полиции».

Руководитель другой силовой структуры, министр обороны Давид Тоноян не исключает, что следующим может стать он, но сам он не имеет намерения подавать в отставку. «Я выполняю свои обязанности, я не оставлю начатую работу незавершенной, не снижу своей ответственности», - сказал он.

О возможной отставке Тонояна пресса также упорно пишет уже несколько дней.

Министр обороны отказался комментировать отставки начальника Полиции и директора Службы национальной безопасности: «Я не могу это объяснить, потому что мотивы мне неизвестны. Если мои коллеги, мои товарищи сочтут целесообразным поделиться со мной своими мотивами, я готов их выслушать».