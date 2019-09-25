Ален Симонян считает поведение Артура Ванецяна неприемлемым

Вице-спикер Национального собрания Армении Ален Симонян считает заявления бывшего директора Службы национальной безопасности (СНБ) Артура Ванецяна в адрес премьер-министра Никола Пашиняна неприемлемыми.

Напомним, сначала находящийся с рабочим визитом в США Пашинян прокомментировал известное заявление Ванецяна о своей отставке, сказав, что Ванецян, будучи де-юре директором СНБ и делая заявления против своего верховного главнокомандующего, проявил неуважение к чести офицера, что означает «выбросить погоны в мусорную урну».

Резкий ответ экс-директора СНБ не заставил себя долго ждать. В беседе с газетой «Грапарак» он возразил: «Время покажет, кто или что окажется на мусорной свалке». Ванецян также заявил о достигнутой по просьбе Пашиняна договоренности хранить какое-то время молчание, которая, однако, была нарушена со стороны самого Пашиняна.

Ален Симонян, который находится в близких дружеских отношениях с Артуром Ванецяном, сказал, что хотя последний является его другом, но его самым большим и самым важным другом является его политическая команда.

«Я оцениваю [заявление Ванецяна] отрицательно и считаю, что офицер, который заканчивает свой текст словами «честь имею», должен осознавать, что, будучи достаточно долгое время в хороших отношениях с главой страны, общаясь и работая с ним, не должен себе позволять работать и реагировать таким образом. Тем более человек, занимавший такой пост, должен гораздо больше это осознавать, чем, к примеру, другой чиновник», - заявил вице-спикер НС.

«Конечно я считаю [отклик Ванецяна] неприемлемым. Помимо многочисленных друзей, которые у меня есть в Армении, у меня есть еще и самый большой и важный друг – моя политическая команда. И даже когда мой друг ошибается, я считаю нужным сказать ему об этом», - добавил Симонян.

На вопрос Радио Азатутюн, сказал ли он уже Ванецяну о его ошибке, Симонян ответил: «Я с ним не общался, не было такой возможности, после его назначения на должность мы вообще редко общались. Самыми хорошими поводами для контактов были футбольные матчи, поскольку я являюсь членом оргкомитета. […] Я знаю Никола Пашиняна уже 10 лет и уверен, что когда Никол Пашинян хочет что-то сказать, он говорит это прямо. Я уже не говорю о том, что не думаю, что было что-то в данном случае».

На другой вопрос Радио Азатутюн о том, может ли Ванецян быть замешан в каких-то заговорах и попытках переворота, как заявил об этом депутат Арман Бабаджанян, Симонян ответил: «Организация переворота или заговора в Армении сегодня является чем-то вроде безумия, потому что сейчас в стране самая высокая степень демократии, чего никогда не было. Это абсурд. Это все равно, что бить камнем по танку».

Депутат оппозиционной фракции «Лусавор Айастан» («Просвещенная Армения») Тарон Симонян, касаясь острой полемики между премьер-министром и экс-директором СНБ, призвал прекратить подобные заявления, поскольку они непосредственно отражаются на стране.

«То, что подобное поведение со стороны государственных должностных лиц неприемлемо, это однозначно. Да, с обеих сторон, потому что в особенности когда начальник Службы национальной безопасности, который владеет сверхсекретной информацией, входит в политику и начинает политическую перестрелку, в результате никто не выиграет, но пострадает и общество, и нация, и государственность», - заявил оппозиционный депутат.